Третий сезон «Звёздного пути: Дискавери» получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис CBS All Access определился с датой выхода третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери». Космическая эпопея вернётся на малые экраны со свежими тринадцатью эпизодами 15 октября.

Продолжение приключенческой фантастики расскажет, что происходило с командой космолёта «Дискавери» после случившегося в финале второго сезона. Временной прыжок забросил героев на 930 лет вперёд, в далёкое будущее. Впереди новые друзья, новые враги и новые испытания в борьбе за светлое будущее.

В сериале снимаются Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Дэвид Аджала и другие. Шоураннерами третьего сезона числятся Алекс Куртцман и Мишель Парадайз.