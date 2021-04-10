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Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала Военный лётчик Павел Прилучный на постере экшен-драмы Тимура Бекмамбетова «Девятаев» Русская шпионка? Ольга Куриленко составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Чёрной вдове» Счастья не будет: кризис на рынке консолей продлится ещё долго «Телеовощи» — прямая трансляция
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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Джош Дюамель и его супегероическая семья на персонажных постерах «Наследия Юпитера»

На просторах сети появилась подборка персонажных постеров супергероического сериала «Наследие Юпитера» по одноимённому комиксу Марка Миллара. На плакатах запечатлены главные герои-обладатели сверхспособностей — семейство Сэмпсонов: Утопия (Джош Дюамель), его супруга Леди Свобода (Лесли Бибб), брат Утопии Мозговая волна (Бен Дэниелс), а также детишки Парагон (Эндрю Хортон) и Хлоя (Елена Кампурис).

Постеры сериала «Наследие Юпитера» Постеры сериала «Наследие Юпитера»

Первое поколение супергероев, почти целое столетие охранявшее человечество от всевозможных бед, готовится передать свои основные обязанности подрастающей смене. Но детям, жаждущим доказать свою значимость, сложно соответствовать родительским идеалам и жить в тени их славы. Юные супергерои должны отыскать свой собственный путь.

Постеры сериала «Наследие Юпитера» Постеры сериала «Наследие Юпитера»

Восьмисерийный первый сезон фантастического экшена, шоураннером которого по-прежнему значится Стивен Денайт («Сорвилогова», «Спартак»), выходит на стриминговом сервисе Netflix 7 мая.

Постеры сериала «Наследие Юпитера»
Теги
ПостерыГалереяНаследие ЮпитераNetflix
Комментарии (2)

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11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 457: «Батя», «Поступь хаоса» и повесточка «Майора Грома»
 
2Ноль кадров в секунду – 363: Тактикульные и закалённые
 
6ЕВА – 419: Певица против будущего
 
5Телеовощи – 386: Нерегулярное паразитирование
 
45Лазер-шоу «Три дебила» – 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
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