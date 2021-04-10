Джош Дюамель и его супегероическая семья на персонажных постерах «Наследия Юпитера»

На просторах сети появилась подборка персонажных постеров супергероического сериала «Наследие Юпитера» по одноимённому комиксу Марка Миллара. На плакатах запечатлены главные герои-обладатели сверхспособностей — семейство Сэмпсонов: Утопия (Джош Дюамель), его супруга Леди Свобода (Лесли Бибб), брат Утопии Мозговая волна (Бен Дэниелс), а также детишки Парагон (Эндрю Хортон) и Хлоя (Елена Кампурис).

Первое поколение супергероев, почти целое столетие охранявшее человечество от всевозможных бед, готовится передать свои основные обязанности подрастающей смене. Но детям, жаждущим доказать свою значимость, сложно соответствовать родительским идеалам и жить в тени их славы. Юные супергерои должны отыскать свой собственный путь.

Восьмисерийный первый сезон фантастического экшена, шоураннером которого по-прежнему значится Стивен Денайт («Сорвилогова», «Спартак»), выходит на стриминговом сервисе Netflix 7 мая.