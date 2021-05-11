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Секс с доктором наук Дарьей Мороз — вышел трейлер эротической драмы «Клиника Счастья»

Новоиспечённый потоковый сервис KION презентовал трейлер и постер восмисерийной эротической драмы «Клиника счастья», где Дарья Мороз и её команда проследят за тем, чтобы сексуальная жизнь их клиентов наладилась. Ну, и про себя, конечно, не забудут.

Мороз играет Алёну Липницкую, при помощи собственной авторской методики помогающую наладить личную жизнь своим клиентам. Правда, изобретённая главной героиней формула счастья почему-то не срабатывает, когда дело заходит о её семье и отношениях. В один момент в личной и профессиональной жизни Алёны всё рушится, и ей предстоит отыскать «волшебную таблетку», которая поможет всё исправить.

В сериале также снимаются Анатолий Белый, Анна Уколова, Алёна Михайлова, Анна Антонова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артём Ткаченко и другие. Премьера сериала от режиссёра Саши Кириенко и сценаристки Татьяны Арцеуловой состоится 19 мая.

Постер:

Постеры сериала «Клиника счастья»
Теги
ВидеоКлиника счастьяТрейлер
Комментарии (1)

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