Андрей Бурковский превращает женщин в рабынь в трейлере психологического триллера «Медиатор»

Повеяло 50 оттенками садомазохизма. Потоковый сервис START опубликовал полноценный трейлер многосерийного психологического триллера «Медиатор» с Андреем Бурковским в роли коварного манипулятора. Первая серия выйдет на цифровой платформе 16 апреля.

Переговорщик Андрей Павлов (Бурковский) — сверхпрофессионал, благодаря своему невероятно развитому умению убеждать спасающий человеческие жизни. Он настолько хорошо разбирается в людях, что давно никому не верит, даже себе. Но это не мешает Павлову крупно зарабатывать, помогая богачам улаживать проблемы в любых переговорах. Зато своих проблем у главного героя пруд пруди.

Сценарий написала Анна Козлова, а срежиссировал проект Артём Аксёненко. В сериале также снимаются Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельник, Даниил Воробьёв, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов и другие.