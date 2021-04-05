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Андрей Бурковский превращает женщин в рабынь в трейлере психологического триллера «Медиатор»

Повеяло 50 оттенками садомазохизма. Потоковый сервис START опубликовал полноценный трейлер многосерийного психологического триллера «Медиатор» с Андреем Бурковским в роли коварного манипулятора. Первая серия выйдет на цифровой платформе 16 апреля.

Переговорщик Андрей Павлов (Бурковский) — сверхпрофессионал, благодаря своему невероятно развитому умению убеждать спасающий человеческие жизни. Он настолько хорошо разбирается в людях, что давно никому не верит, даже себе. Но это не мешает Павлову крупно зарабатывать, помогая богачам улаживать проблемы в любых переговорах. Зато своих проблем у главного героя пруд пруди.

Сценарий написала Анна Козлова, а срежиссировал проект Артём Аксёненко. В сериале также снимаются Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельник, Даниил Воробьёв, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов и другие.

Теги
ВидеоМедиаторТрейлер
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