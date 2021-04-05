Битва за контент: Universal собирается забрать свои фильмы у Netflix и HBO Max

Летом прошлого года NBC Universal запустила потоковый сервис Peacock со своеобразной системой оплаты: чем больше вы платите, повышая тем самым уровень подписки, тем больше контента получаете. Звучит немного нагло, но отличие от других стримингов в том, что у этого есть доступ к какому-никакому, а халявному контенту, без обязательного вливания денег.

Благодаря этому показатели сервиса оказались очень внушительными — аж 33 миллиона подписчиков за полгода существования, и более 11 миллионов пользуются платформой регулярно до сих пор. Вот только денег с них как с козла молока, ведь, согласно аналитикам, халявщиками являются 90% из них. Выход один — создать много эксклюзивного контента. А как это сделать максимально дешёвым образом? Просто лишить платформы-конкуренты своей продукции, чтобы она стала эксклюзивом Peacock. Звучит как отличный коммерческий план, надёжный, как швейцарские часы.

Ссылаясь на свои источники, Bloomberg подтверждает, что Universal работает над тем, чтобы разорвать контракты с HBO Max и Netflix, где демонстрируются фильмы компании. Причём, по мнению издания, если стриминг HBO Max никак не пострадает (у него есть продукция Warner Bros.), то у Netflix могут возникнуть сложности: самый регулярно просматриваемый контент стриминга — это лицензированные материалы других компаний, а вовсе не собственное производство.

Интересно, как будут делить сериал «Форсаж: Шпионы-гонщики». Права на серию «Форсаж» принадлежат Universal, а разработка сериала — Netflix. В общем, до полноценного развода дело ещё не дошло, а из-за таких вот неоднозначных случаев это может затянуться. К чему всё приведёт — пока сказать сложно. Всё-таки с возвращением мира в норму, бешенная популярность стримингов может сойти на нет, и сломя голову ставить всё на домашние сервисы может быть опасным занятием, особенно когда создаёшь эксклюзивный контент настолько ленивым способом.