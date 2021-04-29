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Все пытаются друг друга поиметь в трейлере третьего сезона эротической драмы «Содержанки»

Потоковый сервис START предлагает вернуться к многосерийной истории о любовницах московских богачей в трейлере третьего сезона «Содержанок». Отечественная эротическая драма вернётся на экраны с заключительным сезоном, получившим заголовок «Развязка», 10 июня.

Официальный синопсис последнего сезона гласит:

В финале прошлого сезона Лена Широкова сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба Ольховского прямо в аэропорту. Куда приведёт Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом? Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

Цитата из пресс-релиза

Срежиссировал третий сезон Юрий Мороз по сценарию Наны Гринштейн, Анны Рубцовой и Андрея Стемпковского. В сериале снимаются Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Сергей Бурунов, Александра Ребёнок, Константин Лавроненко и другие.

Теги
ВидеоСодержанкиТрейлер
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