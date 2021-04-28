Мэтт Смит и Эмма Дарси в образах Таргариенов на первых закадровых фото приквела «Игры престолов»

Официальные соцсети драконьего приквела «Игры престолов» только-только поделились фотографиями сценарной читки «Дома Дракона», как фотоохотники предоставили собственный, куда более интригующий эксклюзив — снимки из-за кулис сериала с Мэттом Смитом и Эммой Дарси в париках и костюмах.

Смит играет Деймона Таргариена, а Дарси — Рейниру Таргариен, его племянницу и супругу. У этих высокорожденных беженцев из Валирии, если вдруг не слышали, вступать в брак с родственниками совершенно в порядке вещей.

В общем, съёмки уже начались. Премьеру ждёт в следующем году.

Эпическое фэнтези по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь» расскажет, как спасшиеся от Рока Валирии повелители драконов обрели убежище в Вестеросе и основали дом Таргариенов на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

Шоураннерами сериала выступают Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал вместе с Сарой Ли Хесс отвечают за сценарий, а Сапочник пообещал снять несколько эпизодов первого сезона. В режиссёрах также значатся Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»).