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Приквел «Игры престолов» официально в производстве — прошла первая сценарная читка сериала «Дом Дракона»

Официальный твиттер-аккаунт «Дома Дракона» сообщил, что приквел «Игры престолов» углубился в производственные будни — состоялась первая общая сценарная читка, в которой поучаствовал весь основной актёрский состав сериала. На закадровых фото засветились Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Дарси, Пэдди Консидайн, Стив Туссэн и Рис Иванс.

Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона»

Многосерийная экранизация романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» отправится на съёмки позже в этом году, а премьера состоится в следующем. За проект отвечают шоураннеры — коллеги по «Игре престолов» — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс написали сценарий, а Сапочник срежиссирует несколько эпизодов. Постановщиками первого сезона также выступают Клер Килнер, Гита Патель и Грег Яйтанс.

Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона»
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ГалереяДом Дракона
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