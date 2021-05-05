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Алукард, Сифа, Тревор Бельмонт и остальные участники эпического противостояния на кадрах четвёртого сезона Castlevania

До премьеры четвёртого сезона анимационного фэнтези Castlevania остаётся всего неделя, и Netflix побаловал поклонников сериала кадрами из финальных эпизодов, где место нашлось для всех основных действующих лиц, от которых будет зависеть будущее человечества. Вампирская готика в последний раз вернётся на экраны 13 мая.

Кадры из сериала «Castlevania» Кадры из сериала «Castlevania» Кадры из сериала «Castlevania» Кадры из сериала «Castlevania»

Мир замер перед угрозой воскрешения из мёртвых Дракулы, кровожадные вампирши во главе с Кармиллой (Джейми Мюррей) строят собственные планы порабощения человечества, Тревор Бельмонт (Ричард Армитедж) и Сифа Белнадес (Алехандра Рейносо) пытаются остановить апокалипсис, а рыцарь Алукард (Джеймс Кэллис) в очередной раз борется с собственной человечностью.

Кадры из сериала «Castlevania» Кадры из сериала «Castlevania» Кадры из сериала «Castlevania» Кадры из сериала «Castlevania»
Теги
ГалереяCastlevaniaNetflix
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