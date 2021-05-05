Алукард, Сифа, Тревор Бельмонт и остальные участники эпического противостояния на кадрах четвёртого сезона Castlevania

До премьеры четвёртого сезона анимационного фэнтези Castlevania остаётся всего неделя, и Netflix побаловал поклонников сериала кадрами из финальных эпизодов, где место нашлось для всех основных действующих лиц, от которых будет зависеть будущее человечества. Вампирская готика в последний раз вернётся на экраны 13 мая.

Мир замер перед угрозой воскрешения из мёртвых Дракулы, кровожадные вампирши во главе с Кармиллой (Джейми Мюррей) строят собственные планы порабощения человечества, Тревор Бельмонт (Ричард Армитедж) и Сифа Белнадес (Алехандра Рейносо) пытаются остановить апокалипсис, а рыцарь Алукард (Джеймс Кэллис) в очередной раз борется с собственной человечностью.