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Эпичные разборки и море экшена в трейлере четвёртого сезона фэнтези Castlevania

Главных героев ждёт финальная битва, где ставки высоки как никогда. Заключительный сезон анимационного готического фэнтези Castlevania обзавёлся полноценным трейлером, не пожалевшим для зрителей эпических кадров. Четвёртый сезон, события которого завершатся там, где когда-то всё началось, выйдет на Netflix 13 мая.

Мир замер перед угрозой воскрешения из мёртвых Дракулы, компания вампириц строит собственные планы по порабощению человечества, Бельмонт (ричард Армитедж) и Сифа (Алехандра Рейносо) пытаются остановить апокалипсис, а рыцарь Алукард (Джеймс Кэллис) в очередной раз бодается с собственной человечностью.

Теги
ВидеоCastlevania
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