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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Кровь на снегу и улыбающийся Декстер Морган в тизере девятого сезона «Декстера»

Кабельный канал Showtime спешит порадовать поклонников «Декстера» свежим тизером девятого сезона — на этот раз в кадре появляется главный герой повествования в исполнении Майкла С. Холла и передаёт молчаливый привет всем, кто его заждался. Премьера мини-сериала (условного альтернативного финала) состоится этой осенью.

Постановкой руководит шоураннер первых четырёх сезонов Клайд Филлипс. Девятый сезон расскажет о жизни Декстера Моргана спустя десять лет после случившегося в восьмом сезоне. Психологический триллер поведает, как главный герой впутывается в неприятности в городишке Айрон Лэйк, штат Нью-Йорк.

В актёрском составе официально значатся Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Шесть эпизодов режиссирует постановщик предыдущих сезонов Маркос Сига («Ты»); он же наряду с Филлипсом выступает исполнительным продюсером проекта.

Теги
ВидеоДекстер
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