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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Первый взгляд на Декстера Моргана из девятого сезона «Декстера» (фото)

Кабельный канал Showtime расщедрился на первый кадр (пока только в виде скриншота из сборного видеоролика ViacomCBS с презентации для инвесторов) из девятого сезона «Декстера», где Майкл С. Холл вновь предстаёт в образе культового персонажа. Оказывается, съёмки 10-серийного альтернативного финала уже стартовали и проходят на территории штата Массачусетс.

Кадры из сериала «Декстер»

Неожиданное продолжение истории от шоураннера первых четырёх сезонов Клайда Филлипса обещает рассказать, как поживает Декстер Морган спустя десять лет после случившегося в восьмом сезоне психологического триллера. Судя по отрывочным сведениям, главный герой втянется в какие-то неприятности в городишке Айрон Лэйк, штат Нью-Йорк.

В мини-сериале также задействованы Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Шесть эпизодов срежиссирует постановщик предыдущих сезонов Маркос Сига («Ты»); он же наряду с Филлипсом выступает исполнительным продюсером проекта. Премьера по-прежнему намечена на эту осень.

Темы
 
Декстер
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