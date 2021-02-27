Первый взгляд на Декстера Моргана из девятого сезона «Декстера» (фото)

Кабельный канал Showtime расщедрился на первый кадр (пока только в виде скриншота из сборного видеоролика ViacomCBS с презентации для инвесторов) из девятого сезона «Декстера», где Майкл С. Холл вновь предстаёт в образе культового персонажа. Оказывается, съёмки 10-серийного альтернативного финала уже стартовали и проходят на территории штата Массачусетс.

Неожиданное продолжение истории от шоураннера первых четырёх сезонов Клайда Филлипса обещает рассказать, как поживает Декстер Морган спустя десять лет после случившегося в восьмом сезоне психологического триллера. Судя по отрывочным сведениям, главный герой втянется в какие-то неприятности в городишке Айрон Лэйк, штат Нью-Йорк.

В мини-сериале также задействованы Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Шесть эпизодов срежиссирует постановщик предыдущих сезонов Маркос Сига («Ты»); он же наряду с Филлипсом выступает исполнительным продюсером проекта. Премьера по-прежнему намечена на эту осень.