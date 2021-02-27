 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Часовое интервью Джины Карано об «отмене» и увольнении из «Мандалорца» Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера» Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин Шоураннер «Пацанов» рассказал о самой стрессовой сцене в сериале Джулия Робертс и Джордж Клуни отправляются на Бали, а вы получите романтическую комедию
СЕРИАЛЫ
263
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Марк Грэйсон обретает суперсилы в анимационном боевике «Неуязвимый» Роберта Киркмана

Портал IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из супергеройского мультсериала для взрослых «Неуязвимый», который посвящён одному из важных моментов в жизни главного героя — долгожданной манифестации его сверхспособностей.

Анимационный экшен по одноимённому комиксу Роберта Киркмана, отличающийся жестокостью и звёздным кастом озвучки, поведает о школьнике Марке Грэйсоне (Стивен Ян) — сыне величайшего супергероя планеты Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Отметив 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как все считают.

Остальных персонажей озвучивают Сандра О, Сет Роген, Махершала Али, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннеллс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Уолтон Гоггинс, Джейсон Манцукас и Джастин Ройланд. Шоураннером числится Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он же выступает исполнительным продюсером вместе с Киркманом, Дэвидом Алпертом («Ходячие мертвецы») и Кэтрин Уиндер («Звёздные войны: Войны клонов»).

Темы
 
Видео Неуязвимый
Комментарии

Ещё на эту тему

9Кровавые супергеройские разборки в трейлере анимационного экшена «Неуязвимый» от Роберта Киркмана 6Анимационная супергероика «Неуязвимый» Роберта Киркмана стартует в марте (первый отрывок) 17Экшен, кровища и взросление — вышел первый тизер анимационного сериала Роберта Киркмана «Неуязвимый»

Тоже интересно

4Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин 8Зои Салдана против Пиратов Карибского моря: женская месть во всём кровавом великолепии 9Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена 26Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы» 7Разбор трейлера «Лига Справедливости Зака Снайдера»

Далее на КГ

1
Трейлер Subnautica: Below Zero с датой релиза на консолях
 3
Даёшь больше «Сверхъестественного» в «Пацанах»: Эрик Крипке продолжает собирать старую команду
 0
КГ играет: Red Dead Redemption II, часть 2
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 451: Белка-супергерой, «Огонь» и «Первая корова»
 5
Свежие слухи о Life is Strange 3 и 4
 7
Не ждите «Хоббса и Шоу 2» в ближайшее время
 17
Скандал вокруг «Золотого Глобуса» — ни одного чёрного члена и обвинения в коррупции
 0
Кевин Харт и сценарист «Знакомства с родителями» продали сервису Netflix уморительную комедию
 29
Инклюзивность во всей красе — свежий промо-арт «Вечных», самого загадочного проекта Marvel
 2
«Виви: Песнь Флюоритового Глаза» — трейлер и подробности оригинального аниме от создателей «Атаки титанов» и Re:Zero
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
КиноИгры Известные музыкальные темы... но в Средневековье.
 
Игры Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider
 
Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа
 
Игры Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера»
 
Кино Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Red Dead Redemption II, часть 2
 

Выйдут в феврале

28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт21:45ЕВА (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 451: Белка-супергерой, «Огонь» и «Первая корова»
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 357: Короткая память
 
12ЕВА
 
 
4Телеовощи – 380: Облегчённая версия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru