Марк Грэйсон обретает суперсилы в анимационном боевике «Неуязвимый» Роберта Киркмана

Портал IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из супергеройского мультсериала для взрослых «Неуязвимый», который посвящён одному из важных моментов в жизни главного героя — долгожданной манифестации его сверхспособностей.
Анимационный экшен по одноимённому комиксу Роберта Киркмана, отличающийся жестокостью и звёздным кастом озвучки, поведает о школьнике Марке Грэйсоне (Стивен Ян) — сыне величайшего супергероя планеты Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Отметив 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как все считают.
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Остальных персонажей озвучивают Сандра О, Сет Роген, Махершала Али, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннеллс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Уолтон Гоггинс, Джейсон Манцукас и Джастин Ройланд. Шоураннером числится Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он же выступает исполнительным продюсером вместе с Киркманом, Дэвидом Алпертом («Ходячие мертвецы») и Кэтрин Уиндер («Звёздные войны: Войны клонов»).
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