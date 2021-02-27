Марк Грэйсон обретает суперсилы в анимационном боевике «Неуязвимый» Роберта Киркмана

Портал IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из супергеройского мультсериала для взрослых «Неуязвимый», который посвящён одному из важных моментов в жизни главного героя — долгожданной манифестации его сверхспособностей.

Анимационный экшен по одноимённому комиксу Роберта Киркмана, отличающийся жестокостью и звёздным кастом озвучки, поведает о школьнике Марке Грэйсоне (Стивен Ян) — сыне величайшего супергероя планеты Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Отметив 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как все считают.

Остальных персонажей озвучивают Сандра О, Сет Роген, Махершала Али, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннеллс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Уолтон Гоггинс, Джейсон Манцукас и Джастин Ройланд. Шоураннером числится Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он же выступает исполнительным продюсером вместе с Киркманом, Дэвидом Алпертом («Ходячие мертвецы») и Кэтрин Уиндер («Звёздные войны: Войны клонов»).