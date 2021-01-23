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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Анимационная супергероика «Неуязвимый» Роберта Киркмана стартует в марте (первый отрывок)

Стриминговый сервис Amazon выкатил первый отрывок из анимационного экшена «Неуязвимый» по одноимённому комиксу Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»). Мультсериал для взрослых стартует 26 марта по той же схеме, что и «Пацаны» с «Пространством». В день премьеры подписчики смогут посмотреть три первых эпизода, а остальные пять будут выходить еженедельно.

Сериал по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о Марке Грэйсоне (Стивен Ян) — обычном подростке и сыне величайшего супергероя на планете Омни-мена (Дж. К. Симмонс). Однако отпраздновав своё 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.

Остальных персонажей озвучивают Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Уолтон Гоггинс, Джейсон Манцукас и другие. Шоураннером проекта выступает Саймон Расиоппа («Юные титаны»); он же числится исполнительным продюсером наравне с Киркманом, Дэвидом Алпертом («Ходячие мертвецы») и Кэтрин Уиндер («Звёздные войны: Войны клонов»).

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26 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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