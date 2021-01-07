Клэнси Браун сыграет главного злодея в продолжении «Декстера»

Анонсированное в прошлом году продолжение сериала «Декстер» с Майклом С. Холлом заполучило в свой актёрский состав Клэнси Брауна («Миллиарды», «Сорвиголова»), который сыграет одного из основных действующих лиц условного девятого сезона.

Мини-сериал из десяти эпизодов от Клайда Филлипса — шоураннера первых сезонов знаменитого психологического триллера — расскажет, чем живёт главный герой в исполнении Холла спустя десять лет после произошедшего в финале восьмого сезона. Браун сыграет бывшего дальнобойщика Курта Колдуэлла — нынче владельца заправки, неофициального мэра городка Айрон Лэйк и главного злодея альтернативной концовки.

Шесть эпизодов продолжения снимет один из режиссёров предыдущих сезонов Маркос Сига («Ты»), который вместе с Филлипсом также значится исполнительным продюсером проекта. Съёмки планирует начать в ближайшее время, а премьеру обещают этой осенью.