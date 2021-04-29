Джон Константин и компания отправляются в очередной убойный трип в трейлере шестого сезона «Легенд завтрашнего дня»

Мультяшки, пришельцы неведомые монстры — фантастический трэш продолжается. Телеканал The CW опубликовал расширенный трейлер шестого сезона приключенческой фантастики «Легенды завтрашнего дня». Многосерийное сумасшествие возвращается на телеэкраны 2 мая.

В шестом сезоне главные герои отправляются на поиски Сары Лэнс (Кейти Лотц), которую в финале пятого сезона похитили пришельцы. В их миссии путешественникам, среди которых по-прежнему числится Джон Константин (Мэтт Райан), во времени и пространстве поможет новая участница команды Эсперанца Круз (Лиссет Чавес), эксперт по инопланетянам и сторонница теории заговора.