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Netflix, дети-гибриды и Роберт Дауни-младший — первый трейлер фэнтези «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Потоковый сервис Netflix продолжает покорять мир фэнтези — уже в июне состоится премьера сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» по комиксам Vertigo. Постапокалиптическую сказку о полумальчике-полуолене и других детях-гибридах спродюсировал не кто-нибудь, а Роберт Дауни-младший. Смотрим, что из этого получилось — первый трейлер:

Действие драмы развернётся спустя 10 лет после того, как Землю накрыл смертельный вирус, который и стал причиной появления полулюдей-полуживотных. Один из них — Гас (Кристиан Конверри), немного олень, вынужден жить в уединённом домике в лесу из-за охотников на гибридов. В конце концов он сходится с одиноким странником (Нонси Анози), и вместе они отправляются в путешествие — узнать, что осталось от Америки, и найти ответы об их происхождении.

В актёрском составе также значатся Адиль Ахтар, Ализа Веллани, Стефания Оуэн, Даня Рамирес, Нил Сэндилэндс, Джеймс Бролиин и Уилл Форте. Шоураннеры проекта — Бет Шварц («Стрела», «Легенды завтрашнего дня») и Джим Микл («Хэп и Леонард»).

Все восемь эпизодов первого сезона будут доступны для просмотра на Netfix 4 июня этого года.

А также пачка официальных кадров:

Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» Кадры из сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»
Теги
ВидеоSweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Комментарии (8)

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