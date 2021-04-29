«Очень странные дела» в советском пионерлагере — вышел второй трейлер сериала «Пищеблок»

Готовьтесь, вас ожидает острый приступ советской ностальгии — уже в мае на «КиноПоиск HD» выходит фантастический триллер «Пищеблок», мимо которого не должен пройти ни один уважающий себя ценитель современных отечественных сериалов. Действие развернётся в пионерском лагере «Буревестник», где творятся очень странные дела (простите за каламбур): привычную череду линеек, запретных свиданий и страшилок у костра нарушают загадочные исчезновения детей, которые в итоге возвращаются не такими, как были прежде.

В общем, смотрите сами — второй трейлер хоррора от продюсерской компании «Среда»:

Роли исполняют Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев и Яна Гладких.

В режиссёрском кресле — Святослав Подгаевский («Яга. Кошмар тёмного леса»), за сценарий отвечает Алексей Иванов («Географ глобус пропил»), чей роман и лёг в основу сериала. Премьера случится уже 19 мая.