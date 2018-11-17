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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu готовит сериал по комиксу «Сладкоежка» от Vertigo

Потоковый сервис Hulu добрил съёмки пилотного эпизода «Сладкоежки» (Sweet Tooth) — сериала по одноимённому комиксу Джеффа Лемира от издательства DC Vertigo.

Подростковая постапокалиптическая драма повествует о рогатом парнишке по имени Гас — гибриде человека и оленя. Оставив родной лес, главный герой знакомится с внешним миром, опустошённым страшным катаклизмом. В попытках разобраться, что произошло, Гас присоединяется к разношёрстной ватаге гибридов и людей. Открывшаяся ему правда о масштабном заговоре заставляет парня усомниться во всём, включая собственное существование.

Один из создателей «Хэпа и Деонарда» Джим Микл снимет пилотный эпизод по собственному сценарию, а также выступит исполнительным продюсером проекта В производстве поучаствует продюсерская компания Роберта Дауни мл. и его супруги Team Downey, а также Warner Bros. TV.

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Сладкоежка
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Hulu готовит сериал по комиксу «Сладкоежка» от Vertigo

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