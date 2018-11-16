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Почему из Рэмбо не получилось телевизионного сериала

В 2015-м студия Fox пыталась запустить сериал «Рэмбо: Новая кровь», где Сталлоне должен был сыграть роль второго плана, потому что главным героем становился бы его сынок — Джон Рэмбо-младший.

Но разработка быстро заглохла, а почему объясняет Дэвид Моррелл — автор романа «Первая кровь»:

Самому Рэмбо было бы уже семьдесят, как сейчас Сильвестру. И сделать сериал с таким персонажем было бы невозможно — люди сейчас такое не смотрят. Поэтому так родилась идея о ребёнке Рэмбо. Этот парень успел побывать на какой-то там по счёту Войне в Заливе, и он вернулся, как в своё время Рэмбо приехал домой после Вьетнама. И уже никто не думал насколько Рэмбо травмировала война, что у него были трудности с простыми человеческими взаимоотношениями, не говоря уже о потенциальном отцовстве. Все про это забыли. Ну и сын Джона как-то применял армейскую выучку на гражданке... А для чего? Сражался за справедливость? И так у нас получалась очередная версия «Великого уравнителя». На этом, как я понимаю, всё застопорилось и дальше уже не пошло.

Но ничего страшного, ведь Сталлоне решил закрыть своего знакового персонажа в фильме «Рэмбо V: Последняя кровь». Кстати, к этому проекту Моррелл не имеет никакого отношения.

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