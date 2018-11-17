«Агенты Щ.И.Т.» получили от ABC продление на седьмой сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Не дожидаясь премьеры шестого сезона, телеканал ABC продлил «Агентов Щ.И.Т.» на седьмой, который тоже будет состоять из 13 эпизодов. Предполагается, что столь ранее продление позволит обойтись без длительного перерыва между съёмками и сэкономить на финансировании.

Фантастико-приключенческий боевик по вселенной Marvel рассказывает о команде спецагентов, тайно спасающих человечество от самых невероятных опасностей. К съёмкам в шестом сезоне гарантированно вернутся Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Создателями проекта являются Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн. Они же выступают исполнительными продюсерами наряду с Джеффри Беллом, Джефом Лоэбом и Джимом Чори. За производство отвечают ABC Studios и Marvel Television. Сериал вернётся на экраны следующим летом.