«Теория большого взрыва» пала жертвой всеобщей моды на кроссоверы

В честь долгожданного финального сезона «Теории большого взрыва» телеканал CBS решил позволить себе некоторые вольности и замутил масштабный кроссовер по-прежнему популярного ситкома и его спин-оффа «Юный Шелдон». Официально объявлено, что трое актёров последнего — Иэн Эрмитаж (Шелдон), Лэнс Барбер (отец) и Монтана Джордан (брат Джорджи) — получат по камео в одном из оставшихся эпизодов отправляющегося на покой ветерана.

Как это будет реализовано, пока не раскрывается. Понятно, что из-за «разницы во времени» и некоторых объективных причин (вроде смерти) непосредственное взаимодействие героев весьма затруднительно. Возможно, нас ждёт флешбэк или очередной сон Шелдона-старшего.

Очевидно, никого не беспокоит, что Лэнс Барбер уже появлялся в «Теории большого взрыва» и отнюдь не в роли отца гения — он сыграл Джимми Спекермана, школьного задиру Леонарда. Расчёт на то, что пятый сезон уже никто не вспомнит?

Совместный эпизод выйдет в декабре, а завершится гик-ситком после 12 лет эфира в мае следующего года.