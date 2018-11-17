 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Съёмки шестого сезона «Кремниевой долины» отложены на полгода The Game Awards 2018 — дата проведения и номинанты Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Deltarune — автор Undertale выпустил первую главу игры-наследника
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Теория большого взрыва» пала жертвой всеобщей моды на кроссоверы

В честь долгожданного финального сезона «Теории большого взрыва» телеканал CBS решил позволить себе некоторые вольности и замутил масштабный кроссовер по-прежнему популярного ситкома и его спин-оффа «Юный Шелдон». Официально объявлено, что трое актёров последнего — Иэн Эрмитаж (Шелдон), Лэнс Барбер (отец) и Монтана Джордан (брат Джорджи) — получат по камео в одном из оставшихся эпизодов отправляющегося на покой ветерана.

Как это будет реализовано, пока не раскрывается. Понятно, что из-за «разницы во времени» и некоторых объективных причин (вроде смерти) непосредственное взаимодействие героев весьма затруднительно. Возможно, нас ждёт флешбэк или очередной сон Шелдона-старшего.

Очевидно, никого не беспокоит, что Лэнс Барбер уже появлялся в «Теории большого взрыва» и отнюдь не в роли отца гения — он сыграл Джимми Спекермана, школьного задиру Леонарда. Расчёт на то, что пятый сезон уже никто не вспомнит?

Совместный эпизод выйдет в декабре, а завершится гик-ситком после 12 лет эфира в мае следующего года.

1 Обсудить
Темы
 
Теория большого взрыва
загрузка...
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Культура маргиналов
 
Постеры: «Доктор Хаус», «За гранью», «Песня», «Дневники Вампира», «Кости», «Песня», «Декстер», «Теория большого взрыва», «Необычная семейка»
 
Лучшие сериалы 2011 года

Тоже интересно

 
Рецензия и отзывы на сериал «Каратель»
 
Тизер-трейлер сериала «Мир Дикого Запада»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 233: Было ваше, стало наше
 
Кино Восторгайся или проиграешь!
 
Кино Трейлер фильма «Империя»
 
Аниме Новый мультфильм Макото Синкая «Твоё имя» творит чудеса в японском прокате
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
О некрологах

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Just Cause 4 - представлен новый трейлер боевикаMortal Kombat 11 - испанский актер озвучки подтвердил существование игрыAce Combat 7: Skies Unknown обзавелась новым трейлеромНазваны лучшие игры 2018 года по версии журнала TIMESunset Overdrive уже можно купить в Steam

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика