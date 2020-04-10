Netflix заказал съёмки сериала «Сладкоежка» от продюсера Роберта Дауни-младшего

В позапрошлом году стриминговый сервис Hulu заказал съёмки пилота «Сладкоежки» (Sweet Tooth) по одноимённому комиксу DC Vertigo. С тех пор о проекте ничего не было слышно, а буквально на днях выяснилось, что его успел перехватить Netflix и одобрить съёмки первого сезона экранизации. В производстве по-прежнему задействована продюсерская студия Роберта Дауни-младшего Team Downey.

Подростковая постапокалиптическая драма повествует о рогатом парнишке по имени Гас — гибриде человека и оленя. Выбравшись из родного леса, главный герой отправился во внешний мир, пострадавший от страшного катаклизма. Пытаясь разобраться, что произошло, парень присоединяется к разношёрстной компании гибридов и людей. Открывшаяся ему правда о масштабном заговоре заставляет Гаса усомниться во всём, включая собственное существование.

Шоураннерами проекта выступают соавтор «Хэпа и Леонарда» Джим Микл и Бет Шварц («Стрела»). Дауни-младший и Сьюзен Дауни числятся исполнительными продюсерами сериала. В производстве также принимает участие студия Warner Bros. TV.