«Суперкрошки» Хлоя Беннет и Дав Кэмерон на первом официальном промо-арте сериала

Многосерийный фантастический экшен «Суперкрошки» — игровая адаптация известного одноимённого мультсериала — хвастается первым официальным промо-артом с главными персонажами. Миниатюрных супергероинь, как объявили в марте, играют Хлоя Беннет, Дав Кэмерон и Яна Перро.

Сериал телеканала The CW поведает, как живётся повзрослевшим девочкам-супергероиням. Теперь они — лишённые прежних иллюзий девушки, у которых по сути не было детства из-за того, что занимались они совсем недетскими вещами — воевали со злодеями. Согласятся ли они снова объединиться, когда мир нуждается в них сильнее, чем когда-либо прежде?

Пилотный эпизод снимает Мэгги Кайли. Сценарий написали Диабло Коди («Джуно») и Хизер Ренье («Рухнувшие небеса»). Продюсируют сериал, конечно же, Грег Берланти и Сара Шехтер.