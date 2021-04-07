Ава Дюверней похвасталась первым кадром из чёрной супергероики «Наоми»

Раз уж DC Films прикрыла полнометражный проект Авы Дюверней «Новые боги», у сценариста-режиссёра появилась удобная возможность сосредоточить все свои творческие силы на многосерийном проекте для телеканала The CW. В своём твиттере Дюверней опубликовала первый кадр из будущего сериала о чернокожей супергероине «Наоми», отпраздновав таким образом первый день съёмок

На фото — главная героиня в исполнении начинающей актрисы Каси Волфолл. Выглядит, конечно, впечатляюще.

Экранизация одноимённого комикса поведает о невероятном путешествии студентки Наоми из её крохотного городка на северо-востоке США в высоты мультивселенной. После потрясшего её малую родину сверхъестественного происшествия девушка пытается выяснить причины случившегося, и то, что ей удаётся узнать, перевернёт все представления человечества о супергероях.

Дюверней и Джилл Бланкеншип («Стрела») отвечают за сценарную адаптацию, а также входят в команду исполнительных продюсеров сериала. Производство контролирует Warner Bros. TV.