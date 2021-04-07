Чёрная Анна Болейн идёт воевать с патриархатом в промо-ролике триллера о главной феминистке тюдоровской Англии

Официальный твиттер-аккаунт британского Channel 5 опубликовал прекрасное — промо-ролик трёхсерийного сугубо исторического триллера «Анна Болейн» с Джоди Тёрнер-Смит («Без жалости») в заглавной роли.
Прогрессивный психологический триллер расскажет о последних месяцах жизни Анны Болейн — печально известной супруги короля Генриха VIII. Сюжет, посвящённый борьбе королевы-консорта с патриархатом тюдоровской Англии, расскажет о её стремлении обеспечить будущее своей дочери Елизаветы и осознании собственного бессилия в попытках родить королю вожделенного сына-наследника.
В актёрский состав мини-сериала также входят Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд. За сценарий отвечает Ив Хеддервик Тёрнер, за режиссуру — Линси Миллер.
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