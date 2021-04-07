Ножом по сердцу — создатели «Игры престолов» выложили новый трейлер восьмого сезона, и у фанатов есть для них пара ласковых

Создатели «Игры престолов» явно любят щекотать нервы не только фанатам, но и самим себе. Как-то иначе тяжело объяснить решение по случаю 10-летнего юбилея сериала выпустить новый трейлер восьмого сезона, который все и так вот уже два года тщетно пытаются забыть. Главное отличие от первоначального варианта — в наличии всевозможных кровавых спойлеров, равно как и самых фейспалмных моментов сериала.

В общем, лучше не смотреть.

Фанаты отреагировали так, как и следовало ожидать: сыплют проклятиями в адрес Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, требуют переснять финал и шутят, что в этот раз Бран точно сделает хотя бы что-нибудь (не может же он просто просидеть в кресле весь финал, пока вокруг творится такая дичь). Разумеется, их чаяниям сбыться не суждено, так что вся надежда, что старина Дж. Р. Р. Мартин сможет в концовку лучше. Правда, для этого ему придётся дописать книгу.