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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:

Disney больше не принимает сценарии с белыми главными героями. Даже если эти сценарии очень хороши

Студия Disney — один из крупнейших поставщиков развлекательного контента — в очередной раз подтвердила свою приверженность новым стандартам расового и прочего разнообразия. Политике искоренения превосходства белых отданы все силы, и это подтверждают недавние комментарии руководства телевизионного ответвления компании.

О том, что в своём стремлении к совершенству студия готова пожертвовать даже качественно написанным текстом, рассказала глава Disney Television Дана Уолден, чьи слова приводит издание Washington Examiner. Уолден поведала, что на днях они отказались запускать в производство некий сериал, хотя у него был крепкий, хороший сценарий. Но вот беда — главные герои в сюжете оказались белыми, а цветные персонажи хоть и присутствовали, но остались на вторых и третьих ролях.

Такие сериалы больше в эфир не попадут, потому что это не то, чего хотят наши зрители. Они не отражают нашу аудиторию, и я уверена в курсе, которым мы движемся.

 
Дана Уолден, вангует успех

На какие только жертвы не приходится идти руководству Disney, чтобы порадовать свою требовательную аудиторию. Наверное, зрители должны это ценить.

Комментарии (13)

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