«Железному сердцу» о духовной наследнице Тони Старка нашли расово правильную сценаристку

Студия Disney ни на шаг не отходит от своей обновлённой политики тотальной инсклюзивности, подыскав сериалу «Железное сердце» о чернокожей преемнице Тони Старка идеального автора — во главе сценарной команды поставили Чинаку Ходж («Сквозь снег») которая не только сценарист, но ещё драматург, поэтесса, писательница и преподаватель. Наверняка всё это сильно поможет проекту завоевать популярность у аудитории.

Сериал Marvel Studios расскажет о юном техногении Рири Уильямс (Доминик Торн), сконструировавшей собственные высокотехнологичные доспехи, очень напоминающие костюм Железного человека, примерив которые, девушка становится супергероиней по прозвищу Железное сердце.

Ходж — первый человек в творческой команде проекта. Пока неизвестно, когда оный уйдёт в производство, и уж тем более пока ничего не сообщается о его возможной дате выхода.