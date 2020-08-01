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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:
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Создатель и сценарист сериала Castlevania уволен за плохое поведение

Ещё один творец попал под паровой каток движения #MeToo. На этот раз «повезло» Уоррену Эллису, автору многочисленных комиксов (например, Red, Hellblazer, X-Men, Transmetropolitan), а также создателю и сценаристу замечательного анимационного сериала Castlevania. Теперь уже бывшему сценаристу.

Эллиса обвиняют в сексуальных домогательствах, эмоциональном абьюзе и прочих грехах, причём количество женщин, пожаловавшихся на этого редиску, вплотную приблизилось к сотне. Оскорблённые в лучших чувствах и эмоционально пострадавшие дамы даже создали целый сайт SoManyOfUs.com, где в подробностях рассказывают о том, что конкретно их не устроило в поведении Эллиса. Все признаки мужика, который любит без особых обязательств переписываться и встречаться с девушками, налицо: врёт о своих текущих отношениях, создаёт у «жертвы» ощущение, что она единственная на свете, просит прислать эротические фоточки и видосики, иногда вступает в интимную связь, а потом пропадает с радаров. В общем, классическое «поматросил и бросил».

Создатель и сценарист сериала Castlevania уволен за плохое поведениеУоррен Эллис, наверняка думает о чём-то пошлом.

Сам Эллис в неподобающем поведении уже покаялся, извинился и сказал, что больше так не будет. Правда, злого умысла за собой не признал — он, дескать, и не думал выступать с позиции силы и привилегий (в этом его тоже обвиняли), просто не осознавал, как себя ощущают девушки по ту сторону многочисленных переписок и личного общения.

Ничего противозаконного в поведении Эллиса, правда, вроде бы так и не нашлось — но разве может такая шовинистическая свинья работать в индустрии? Разумеется, нет, поэтому четвёртый сезон Castlevania, уже находящийся в разработке, станет для товарища последним.

Для пятого и последующих, если они есть в планах у Netflix, компании придётся искать другого сценариста. Главное, чтобы шоураннера Ади Шанкара тоже не обвинили в чём-нибудь этаком, а то и сам сериал отправится вслед за своим создателем в Страну вечной охоты на похотливых мужиков.

20 Обсудить
 
mimik
Лучший комментарий
+30

То есть теперь потому что намисали в новости, он вел себя как обычный мужик-бабник, но не сделал ничего противозаконого и теперь его уволили... сейчас получается даже если ты просто переспал и не перезвонил то тебя могут уволить...
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