 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Netflix объявил войну порносайтам за использование сцен секса из «Бриджертонов» Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион и другие важные участники смертельного турнира на первых кадрах «Мортал Комбат» Анимационная супергероика «Неуязвимый» Роберта Киркмана стартует в марте (первый отрывок) Обсуждаем демонстрацию нового мультиплеера для Resident Evil и геймплей RE8
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
304
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Лара Крофт» и «Конг: Остров черепа» станут мультсериалами на Netflix

Потоковый сервис Netflix и Legendary Television надумали расширить и углубить вселенные сразу двух популярных франчайзов и делать они это будут при помощи магии анимации. В разработку уходят два совместных многосерийных проекта под названием «Остров черепа» (Skull Island) и «Лара Крофт» (Tomb Rider).

Первый мультсериал посвящён команде переживших крушение персонажей, которые борются за выживание на таинственном острове, населённом доисторическими монстрами, включая исполинского Конга. Сценарием займётся Брайан Даффилд («Под водой»). За производство отвечает студия-создатель сериалов Castlevania и «Кровь Зевса».

Приключенческий экшен о знаменитой расхитительнице гробниц расскажет, что происходило в жизни главной героини после событий, показанных в новой игровой трилогии о Ларе Крофт 2013-2018 гг. За сценарий отвечает Таша Хуо («Ведьмак: Кошмар Волка»).

Темы
 
Остров черепа Лара Крофт
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

5Неоспоримый лидер: «Бриджертоны» — самый популярный сериал за всю историю Netflix. Он собрал 82 млн просмотров 4Авторы сериала по фэнтези-миру «Гриша» обещают смесь «Игры престолов» и «Одиннадцати друзей Оушена» и показывают первые кадры 8Омар Си рассказывает про свои перевоплощения в ролике о создании нового рекордсмена Netflix «Люпен»

Тоже интересно

22«Горбатая гора» наоборот: Ванесса Кирби предаётся лесбийской страсти в трейлере драмы «Мир грядущий» 5Зрители увидят «Годзиллу против Конга» на два месяца раньше 8Дэвид Эйр показал искалеченного Джокера в отрывке вырезанной сцены «Отряда самоубийц» 13Кентаро Миура опубликует новую главу манги «Берсерк» в январе 82Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Лара Крофт» и «Конг: Остров черепа» станут мультсериалами на Netflix

Тоже интересно

 
Киноакадемики готовы простить Кевина Харта
 
«Дора и Затерянный город» — второй трейлер и новый постер приключенческого экшена
 
«Довод» Кристофера Нолана перенесли на середину августа
 
Леа Сейду: в движении #MeToo полно лицемерия
 
Джеймс Кэмерон назвал кассовую победу «Мстителей: Финала» над «Аватаром» погрешностью при округлении
 
Сериалы Все сцены секса на HBO будут сниматься под присмотром специалиста
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в январе

31 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в феврале

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
4 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
6ЕВА
 
 
2Телеовощи – 376: Хорошее название для рок-группы
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 446: «Реальные пацаны против зомби» и «Смертельная зона»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 375: Опасное словосочетание
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru