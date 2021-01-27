«Лара Крофт» и «Конг: Остров черепа» станут мультсериалами на Netflix

Потоковый сервис Netflix и Legendary Television надумали расширить и углубить вселенные сразу двух популярных франчайзов и делать они это будут при помощи магии анимации. В разработку уходят два совместных многосерийных проекта под названием «Остров черепа» (Skull Island) и «Лара Крофт» (Tomb Rider).

Первый мультсериал посвящён команде переживших крушение персонажей, которые борются за выживание на таинственном острове, населённом доисторическими монстрами, включая исполинского Конга. Сценарием займётся Брайан Даффилд («Под водой»). За производство отвечает студия-создатель сериалов Castlevania и «Кровь Зевса».

Приключенческий экшен о знаменитой расхитительнице гробниц расскажет, что происходило в жизни главной героини после событий, показанных в новой игровой трилогии о Ларе Крофт 2013-2018 гг. За сценарий отвечает Таша Хуо («Ведьмак: Кошмар Волка»).