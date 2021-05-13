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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал по «Властелину колец» заполучил режиссёра «Ведьмака»

Творческая команда многосерийного фэнтези-эпика по вселенной «Властелина колец» пополнилась ещё одним режиссёром — в компанию постановщиков сериала влилась Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Наследие Юпитера»). Ей доверена режиссура двух эпизодов первого сезона.

Две первые серии уже отснял Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), четыре других эпизода режиссирует Уэйн Че Йип («Проповедник», «Колесо времени»). Производственный процесс в самом разгаре в Новой Зеландии.

Приквел, события которого разворачиваются за тысячи лет до происходящего в трилогии Дж. Р. Р. Толкина, повествует об ансамбле уже известных и новых персонажей, готовящихся противостоять возвращающемуся в Средиземье великому злу.

Проект Amazon Studios возглавляют шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, Они же отвечают за сценарий совместно с Брайаном Когманом из «Игры престолов». Все трое входят в команду исполнительных продюсеров сериала.

Теги
Властелин колец. Приквел
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