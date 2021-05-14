Титус Уэлливер берётся за своё последнее дело в тизере седьмого сезона детектива «Босх»

Дело, которое изменит всё. Потоковый сервис Amazon опубликовал тизер седьмого — финального — сезона детективной драмы «Босх» с Титусом Уэлливером в главной роли. Заключительные эпизоды сериала выйдут на малые экраны 25 июня.

В основу завершающего сезона экранизации книжной серии Майкла Коннелли лягут романы The Concrete Blonde и The Burning Room. По завершении седьмого сезона лос-анджелесский детектив Гарри Босх в исполнении Уэлливера отправится расследовать всякое в пока безымянный спин-офф на видеосервисе IMDb TV. Съёмки нового сериала, где также числятся Мими Роджерс и Мэдисон Линтц, стартуют в этом году.