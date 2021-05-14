Трейлер «Анны Болейн» обещает рассказать всю правду о чернокожей супруге Генриха VIII

Ну наконец-то мы узнаём всё, что скрывали от нас историки и современники Анны Болейн. В сети появился трейлер трёхсерийного исторического триллера «Анна Болейн» с Джоди Тёрнер-Смит с роли известной феминистки и борцуньи с тюдоровским патриархатом. Премьера состоится скоро, но точной даты выхода пока нет.

Мини-сериал поведает о последних месяцах жизни печально известной супруги Генриха VIII (Марк Стэнли), боровшейся с закоснелыми патриархальными устоями тюдоровской Англии, стремившейся обеспечить будущее своей дочери Елизаветы и отчаянно пытавшейся родить наследника престола.

В мини-сериале также задействованы Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд. За сценарий отвечает дебютантка Ив Хеддервик Тёрнер, все три эпизода срежиссировала Линси Миллер.