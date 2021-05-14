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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

BTS, Дэвид Бекхэм и Джастин Бибер — оглашён список приглашённых гостей спецэпизода «Друзей»

Стриминговый сервис HBO Max несколько часов назад опубликовал первый тизер спецэпизода «Друзей», где в неигровом формате соберётся весь основной актёрский состав культового ситкома, его создатели, а также приглашённые звёзды — большие поклонники сериала.

А сейчас официальный инстаграм «Друзей» обнародовал список тех самых звёзд. Итак, компанию главным действующим лицам среди прочих составят Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Леди Гага, Кит Харрингтон, Кара Делевинь, Риз Уизерспун и Том Селлек.

Полный список важных гостей выглядит вот так:

Промо-арт сериала «Друзья»

Долгожданное воссоединение Дженнифер Энистон, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана, Кортни Кокс, Лизы Кудроу и Мэттью Перри состоится 27 мая.

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