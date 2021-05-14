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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

«Майор Гром: Чумной доктор» захватил онлайн — «КиноПоиск HD» рассказал о самых популярных проектах майских праздников

Вслед за Netflix о своих просмотрах на майские праздники отчитался «КиноПоиск HD», и вновь первую строчку рейтинга самого популярного контента возглавил «Майор Гром: Чумной доктор». Всего за шесть дней в перерывах между шашлыками отечественный комикс от Олега Трофима посмотрели более полумиллиона человек — кажется, зрители наконец образумились, и это не может не радовать.

В десятку также попали сразу пять российских сериалов во главе со сверхпопулярными «Вампирами средней полосы», а также отечественная сказка «Конёк-горбунок». При составлении рейтинга учитывались все подписчики, которые посмотрели хотя бы 2 минуты того или иного проекта.

  1. «Майор Гром: Чумной доктор»
  2. «Вампиры средней полосы»
  3. «За час до рассвета»
  4. «Медиатор»
  5. «Happy End»
  6. «Конёк-горбунок»
  7. «Рассказ служанки»
  8. «Манифест»
  9. «Земля кочевников»
  10. «Чики»

«Майор Гром», как мы помним, был продан стриминг-гиганту за рекордную для российского кинобизнеса сумму и совсем скоро отправится покорять весь остальной мир под брендом Netflix Original.

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