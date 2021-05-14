«Майор Гром: Чумной доктор» захватил онлайн — «КиноПоиск HD» рассказал о самых популярных проектах майских праздников

Вслед за Netflix о своих просмотрах на майские праздники отчитался «КиноПоиск HD», и вновь первую строчку рейтинга самого популярного контента возглавил «Майор Гром: Чумной доктор». Всего за шесть дней в перерывах между шашлыками отечественный комикс от Олега Трофима посмотрели более полумиллиона человек — кажется, зрители наконец образумились, и это не может не радовать.

В десятку также попали сразу пять российских сериалов во главе со сверхпопулярными «Вампирами средней полосы», а также отечественная сказка «Конёк-горбунок». При составлении рейтинга учитывались все подписчики, которые посмотрели хотя бы 2 минуты того или иного проекта.

«Майор Гром», как мы помним, был продан стриминг-гиганту за рекордную для российского кинобизнеса сумму и совсем скоро отправится покорять весь остальной мир под брендом Netflix Original.