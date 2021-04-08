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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джоди Тёрнер-Смит отказалась от главной роли в приквеле «Ведьмака»

Поклонники вселенной «Ведьмака», постарайтесь с мужеством встретить эту печальную весть. Получившая в январе главную женскую роль в мини-сериале «Ведьмак: Происхождение» Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн») вынуждена покинуть проект. Причиной ухода Тёрнер-Смитиз шестисерийного приквела называют изменившийся съёмочный график мини-сериала, вступающий в конфликт с рабочим расписанием актрисы.

Тёрнер-Смит должна была сыграть элитную воительницу с голосом богини, оставившую свой клан и должность в гвардии королевы, чтобы последовать зову сердца и стать странствующей музыкантшей. Но судьбоносные события на Континенте вынуждают её снова взяться за меч и пройти путь мести и искупления. События мини-сериала разворачиваются за 1200 лет до временной линии оригинала. Фэнтези поведает о грандиозном магическом катаклизме под названием Сопряжение сфер, когда миры эльфов, монстров и людей слились воедино и появились мутанты-ведьмаки.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Деклан Де Барра; он же числится исполнительным продюсером совместно с шоураннером «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич. Премьера мини-сериала запланирована на следующий год.

Теги
Ведьмак: Происхождение
Комментарии (5)

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