Телеканал CBS закрывает «Макгайвера» на пятом сезоне

Пятый сезон приключенческого экшена «Макгайвер» станет для проекта последним — телеканал CBS прощается с сериалом без объяснения причин. На рейтинги текущий сезон в целом не жалуется, собирая в среднем 5,9 млн просмотров за серию с рейтингом 0,7 в возрастном демо «18–49 лет», что практически на уровне предыдущих сезонов. Заключительная серия выйдет в эфир 30 апреля.

К слову, за пятый сезон отвечает новый шоураннер Моника Мэйсер, сменившая прошлым летом прежнего рулевого Питера М. Ленкова, обвинённого в создании токсичной атмосферы на съёмочной площадке.

Условный приквел популярного приключенческого боевика «Секретный агент Макгайвер» рассказывает о молодости Ангуса Макгайвера (Лукас Тилл) — основателя тайной правительственной организации по обеспечению безопасности, в его распоряжении кроме смекалки и подручных средств имеется целый арсенал крутых штук для защиты мира от глобальных угроз.