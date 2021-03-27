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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Ведьмака» обзавёлся исполнителем главной роли

В начале года выяснилось, что главную женскую роль в приквеле «Ведьмака» под названием «Ведьмак: Происхождение» сыграет Джоди Тёрнер-Смит. А теперь выяснилось, кто составит ей компанию в качестве исполнителя главной мужской роли — второго центрального персонажа сыграет Лоуренс О'Фуорейн («Викинги», «Игра престолов»). Предполагается, что на эту роль поначалу метил Джейсон Момоа, но потом вынужден был отказаться из-за накладок в рабочем графике.

О’Фуорейн сыграет Фьялла, выходца из клана воинов, поклявшихся защищать короля. Главный герой носит в душе незаживающую рану — смерть любимой, спасшей его в битве ценой собственной жизни. Фьялл не успокоится и не примирится сам с собой, пока не отправится по пути искупления и мести, воюя по всему Континенту бок о бок с самыми неожиданными союзниками.

Шестисерийная предыстория посвящена событиям, происходившим за 1200 лет до временной линии оригинала. Фэнтези поведает о грандиозном магическом катаклизме под названием Сопряжение сфер, когда миры эльфов, монстров и людей слились воедино и появились мутанты-ведьмаки.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Деклан Де Барра. А шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич числится исполнительным продюсером мини-сериала. Премьеру обещают в следующем году.

Теги
КастингВедьмак: ПроисхождениеNetflix
Комментарии (3)

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