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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Безумно популярные «Бриджертоны» обзавелись спин-оффом про чернокожую королеву Шарлотту

Многосерийный инклюзивный хит Netflix «Бриджертоны» начинает выстраивать свой альковный франчайз. Потоковый сервис и производственная студия Шонды Раймс Shondaland запустили в разработку пока безымянный мини-сериал, который послужит приквелом к основным событиям.

Главной героиней спин-оффа станет альтернативная королева Шарлотта. Речь в приквеле пойдёт о молодых годах чернокожей венценосной особы. Зрителям наверняка не терпится узнать побольше об этой во всех отношениях интересной героине, тем более что сюжет сосредоточится на её любовных приключениях.

Раймс лично займётся сценарием, а также выступит исполнительным продюсером мини-сериала совместно с Бетси Бирс и Томом Верикой.

Теги
БриджертоныNetflix
Комментарии (4)

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