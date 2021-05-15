Сексуальная Лили Джеймс в культовом красном купальнике за кадром «Пэм и Томми»

Судя по всему, создатели мини-сериала «Пэм и Томми» от потокового сервиса Hulu делают всё от них зависящее, дабы не разочаровать потенциальных зрителей. Стоит только посмотреть на метаморфозы Лили Джеймс в образе Памелы Андерсон. Фотолюбителям, дай им бог здоровья, удалось нащёлкать снимков во время съёмок с моментами из знаменитого сериала «Спасатели Малибу». «Зататуированный» Себастиан Стэн, к слову, тоже засветился на закадровых фото.

Теперь единственное, о чём переживают пользователи сети, это степень достоверности, с которой авторы сериала собираются отражать известное домашнее видео, ставшее достоянием общественности и послужившее причиной медийного скандала.

Восьмисерийный мини-сериал Крэйга Гиллеспи («Тоня против всех») поведает о личной жизни Андерсон и Ли, на протяжении многих лет исправно кормившей папарацци. Не обойдут вниманием и главный скандал в жизни пары, разразившийся, когда достоянием общественности стала украденная любительская видеозапись, живописавшая медовый месяц супругов.