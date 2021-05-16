Телеовощи. Выпуск 392: Мужик верхом на коте

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:27 —
|Обсуждение новостей
|01:01:29 —
|«Секреты семейной жизни» — 1x01
|01:24:22 —
|«Наследие Юпитера» (Jupiter’s Legacy) — 1x01—04
|01:39:46 —
|«Кастлвания» — 4x01—03
|01:46:36 —
|«Мифический квест» — 2x01—02
|02:03:41 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x02
|02:19:43 —
|«Вампиры средней полосы» — 1x08 (финал сезона)
|02:33:38 —
|«Бесконечный поезд» — 3x01
|02:45:54 —
|«Новобранец» — 3x13
|02:48:44 —
|«Невероятные» — 1x05
|02:55:16 —
|«Хильда» — 2x04
|03:01:37 —
|«Гусар» — 1x18 (финал сезона)
|03:19:36 —
|«Чародей» — 1x23 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:28:15 —
|«Футурама» — 2x16 (впечатления Ларисы)
|03:36:17 —
|«Вавилон 5» — 5x06 (впечатления Юрия)
|03:44:26 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x08 (впечатления Юрия и Льва)
|03:53:17 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|04:03:09 —
|Благодарим наших спонсоров
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