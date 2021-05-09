Телеовощи. Выпуск 391: Всё началось с Викторианской Англии

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:38 —
|Обсуждение новостей
|01:05:03 —
|«Интергалактик» (Intergalactic) — 1x01
|01:11:58 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» (Star Wars: The Bad Batch) — 1x01
|01:33:30 —
|«Тень и кость» — 1x04—08 (финал сезона)
|01:51:11 —
|«Бесконечный поезд» — 2x10 (финал сезона)
|01:56:34 —
|«Новобранец» — 3x12
|02:05:18 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 2x05
|02:20:22 —
|«Булл» — 5x14
|02:35:29 —
|«Невероятные» — 1x04
|02:53:58 —
|«Хильда» — 2x03
|03:01:05 —
|«Гусар» — 1x17
|03:07:36 —
|«Чародей» — 1x22 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:18:32 —
|«Тьма» — 3x03 (впечатления Льва)
|03:30:36 —
|«Вавилон 5» — 5x05 (впечатления Юрия)
|03:38:19 —
|«Футурама» — 2x15 (впечатления Ларисы)
|03:45:24 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x04 (впечатления Юрия и Льва)
|03:53:01 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|04:01:25 —
|Благодарим наших спонсоров
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