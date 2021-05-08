Стартовали съёмки второго сезона «Игры на выживание». Без Бортич и Чадова

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», в Москве стартовали съёмки второго сезона «Игры на выживание» — многосерийного приключенческого триллера, чей первый сезон стал самым популярным сериалом осени на цифровой платформе Premiere телеканала «ТНТ».

Режиссирует продолжение постановщик первого сезона Карен Оганесян («Пять невест», «Герой»), а вот актёрский состав почти полностью поменяется, из прежнего остались только Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин и Игорь Верник.

Первый сезон рассказывал об участниках экстремального реалити-шоу «Выживший», всеми правдами и неправдами боровшийся за главный приз в 1 млн евро. Второй сезон расскажет о новом жестоком соревновании, которое по правилам и духу, правда, мало отличается от «Выжившего». Премьеру продолжения планируют на следующий год.