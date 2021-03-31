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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Молодой Володя Яковлев становится милиционером в трейлере приквела «Полицейского с Рублёвки»

«Полицейский с Рублёвки» — это ещё не конец, ведь поклонников популярного франчайза ждёт новая история. Телеканал «ТНТ» опубликовал трейлер сериала-приквела «Милиционер с Рублёвки». Сюжет, по понятым причинам, обойдётся без исполнителей главных ролей Александра Петрова и Сергея Бурунова.

Восьмисерийная предыстория расскажет о молодости Володи Яковлева во времена «абсурдных и сказочных 90-х». Многим зрителям наверняка не терпится узнать, что же такого сказочного происходило в тех самых 90-х. Главного героя, только-только поступившего на службу после учебы в Школе милиции, играет Артём Сучков.

Сценарий приквела написал создатель франчайза Илья Куликов. Он же спродюсировал проект с коллегами по «Полицейскому» Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. За режиссуру отвечает дебютантка Полина Ануфриева.

Премьера состоится 12 апреля.

Теги
ВидеоМилиционер с РублёвкиТрейлер
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