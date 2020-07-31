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Александра Бортич и Алексей Чадов дерутся за 1 млн евро в тизере «Игры на выживание»

Производственная студия Amedia Production презентовала тизер многосерийного приключенческого триллера под красноречивым названием «Игра на выживание». 12-серийный первый сезон с Александрой Бортич, Алексеем Чадовым и Игорем Верником в скором времени (точной даты пока нет) стартует на канале «ТНТ» и цифровой платформе Premier.

В центре остросюжетной истории — группа участников экстремального реалити-шоу, каждый из которых надеется стать тем самым счастливчиком, который преодолеет все испытания и окажется единоличным обладателем призового фонда в 1 млн евро. Само собой, ради такой суммы многие из соревнующихся готовы пойти буквально на всё.

В сериале под режиссурой Карена Оганесяна («Пять невест», «Герой») также играют Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Беник Аракелян, Анастасия Тодореску и другие.

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Темы
 
Видео Игра на выживание
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