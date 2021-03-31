Нил Гейман: «Американские боги» пока живы

Кабельный канал Starz распрощался с «Американскими богами», но «Американские боги» не прощаются с поклонниками. Об этом в своём твиттере сообщил автор романа-первоисточника и сопродюсер многосерийной экранизации Нил Гейман.

Писатель и сценарист поблагодарил канал Starz за сотрудничество, проинформировав своих подписчиков, что производственная студия сериала Fremantle настроена завершить сюжет. Сейчас творческая команда разбирается, куда двигаться дальше так, чтобы достичь этой непростой цели. Продюсеры проекта попытаются подыскать ему новое пристанище.

О закрытии сериала кабельный канал сообщил вчера, и новость эту нельзя назвать неожиданной — за три сезона фэнтези-драма обросла производственными проблемами и скандалами, усложнявшими и затягивавшими съёмочный процесс. Судя по всему, в Starz посчитали, что с них хватит этих страданий и отпустили проект на все четыре стороны.