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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мэрилина Мэнсона выкинули из третьего сезона «Американских богов» из-за обвинений Эван Рэйчел Вуд

Вчера актриса Эван Рэйчел Вуд решила прервать молчание и спустя одиннадцать лет после окончания отношений с тогдашним бойфрендом Мэрилином Мэнсоном обвинила того в насилии. Медийная тусовка отреагировала незамедлительно — Вуд бросились утешать всем интернет-сообществом, а Мэнсона подвергли остракизму. С ним порвал связи его музыкальный лэйбл, а кабельный канал Starz тоже времени даром не терял, заявив, что полностью на стороне жертвы уже каким-то образом доказанного абьюза и сообщил, что вырежет Мэнсона из оставшихся серий третьего сезона «Американских богов».

В тёмном фэнтези по роману Нила Геймана у Мэнсона была роль Йохана Венгрена, солиста скандинавской дэт-метал группы Blood Death. Венгрен и его группа выступают в качестве источника силы для мистера Среды в его войне против новых богов.

К слову, аналогично поступил потоковый сервис Shudder, где будет выходить второй сезон «Калейдоскопа ужасов». Эпизод из продолжения хоррор-антологии, где задействован Мэнсон, переснимут с другим актёром.

Вуд обвинила Мэнсона в том, что он начал обхаживать её, когда она была ещё подростком, а потом несколько лет она подвергалась «кошмарному» насилию. Мэнсон, по её утверждению, так промыл ей мозги и так ею манипулировал, что она просто привыкла быть у него в подчинении.

Рок-музыкант и актёр отрицает все обвинения, но это никоим образом не влияет на страстное желание сериалоделов побыстрее откреститься от Мэнсона, чтобы не нажить себе неприятностей.

Темы
 
Американские боги
Комментарии (5)

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