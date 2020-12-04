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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Иван Реон и Дэнни Трехо присоединяются к великой битве в трейлере третьего сезона «Американских богов» Нила Геймана

Третий сезон «Американских богов» обзавёлся полноценным трейлером, среди прочего анонсировавшим появление новых персонажей в исполнении Ивана Реона («Игра престолов») и Дэнни Трехо («Мачете»). Премьера 10-серийного продолжения состоится на кабельном канале Starz 10 января, а с 11 января свежие эпизоды будут появляться на Amazon.

В свежей телевизионной главе тёмного фэнтези Тень (Рики Уиттл) погостит в обласканном богами городке Лейксайд, за пасторальным заснеженным фасадом скрывающим тёмные секреты, с которыми Тени придётся познакомиться. Мистера Среда (Иэн Макшейн) меж тем продолжает собирать союзников.

В продолжении также играют Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Мэрилин Мэнсон, Блайт Даннер, Эрик Джонсон, Доминик Джексон и другие. Шоураннером выступает Чарльз Х. Игли («Ходячие мертвецы»).

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Видео Американские боги
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