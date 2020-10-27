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Третий сезон «Американских богов» Нила Геймана обзавёлся датой выхода

Кабельный канал Starz определился с датой выхода третьего сезона «Американских богов». Сериал по одноимённому роману Нила Геймана вернётся к зрителям с новыми эпизодами 10 января, о чём автор литературного первоисточника сообщил лично, пообещав в новом сезоне обилие драмы, эмоциональных сцен и вечно актуальных для США тем иммигрантов и расового разнообразия.

В продолжении тёмного фэнтези Тень (Рики Уиттл) наведается в заснеженный городок Лейксайд, пользующийся благосклонностью богов. Но внешнее благополучие — лишь фасад, за которым скрываются тёмные секреты, с которыми Тени придётся познакомиться. Вдобавок бывшему помощнику Мистера Среды самое время разобраться в самом себе и в тех силах, которыми он обладает.

Помимо Уиттла в сериале снимаются Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Мэрилин Мэнсон, Блайт Даннер, Эрик Джонсон, Доминик Джексон, Иван Реон и другие. Шоураннером третьего сезона числится Чарльз Х. Игли («Ходячие мертвецы»).

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Американские боги
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